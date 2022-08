"Storie delle nostre città": Agrigento protagonista del programma di Rai3

Definendola "città dell'eterna bellezza e di un fascino millenario immutato nel tempo" è andato in onda su Rai 3 il programma "Storie delle nostre città" dedicato ad Agrigento, una coproduzione Ballandi Arts e Rai, con la collaborazione della Film Commission Valle dei Templi.

La puntata del 7 agosto mattina è stata seguita da 260.000 spettatori, con uno share del 4,14%. Era già andata in onda su Rai Storia nel febbraio 2021. Le riprese risalgono al luglio del 2020 e hanno impegnato la troupe per più giorni con focus dedicati non solo alla Valle dei Templi ma anche al centro storico, alla cinta muraria, le chiese, i monasteri, i conventi, i palazzi, la cattedrale, e ai personaggi illustri, tra cui Empedocle e Luigi Pirandello.

"La collaborazione della DMO-Distretto turistico Valle dei Templi con la produzione televisiva - sottolinea l'amministratore del Distretto, Fabrizio La Gaipa - è stata solo uno dei frutti delle strategie di comunicazione che stiamo mettendo in atto per rilanciare il turismo. Sono immagini che rafforzano il desiderio di venire in Sicilia e conoscere i luoghi della Costa del Mito: non solo Agrigento, ma tutta la fascia costiera da Gela a Selinunte. L'attività della Film Commission si associa ad altre azioni strategiche finalizzate a esaltare la nostra enogastronomia, la qualità dell'ospitalità, gli itinerari esperienziali e il paesaggio, caratterizzato dai borghi, dalle spiagge dorate, da splendide scogliere, che rendono la Costa del Mito una delle mete più ambite di Sicilia".