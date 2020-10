Frutta di martorana, tra storia e leggenda

Durante i mesi di Ottobre e Novembre le pasticcerie siciliane si riempiono di colori e forme meravigliose. Non bastano il verde, il rosso e l'arancione delle cassate, a questi si aggiungono colori su colori e forme bellissime di frutta e ortaggi, creati con minuzia e di forma identica all'originale. La frutta martorana è il tipico dolce della festa dei Morti, un dolce di zucchero e farina di mandorla.

Sulla creazione di questi dolci esistono diverse teorie e leggende, di certo c'è soltanto che sono buoni e sono stati creati dalle monache del convento di Santa Maria dell'Ammiraglio, a Palermo. Il convento di Santa Maria dell'Ammiraglio fu realizzato per le nobildonne dell'ordine di San Benedetto e voluta dalla nobildonna Elisa Martorana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come è nata la frutta di martorana?



Si narra che all'interno del monastero le suore avessero creato uno dei giardini più belli della città e un orto con buonissimi ortaggi. Il Vescovo, incuriosito, decise di andarlo a visitarlo approfittando del suo status. La visita, però, fu in pieno inverno, quando gli alberi erano spogli e l'orto non dava molti ortaggi. Le monache allora decisero di creare dei frutti colorati con la pasta di mandorla per addobbare gli alberi spogli, e creare degli ortaggi per abbellire l'orto.

In questo modo è nata la frutta martorana (che dunque prende il nome dal convento) con coloratissimi mandarini, arance, melograni, limoni, zucche, carciofi e altro ancora. Da allora le monache iniziarono a farne un business preparando la frutta martorana per le famiglie ricche.

Da lì il passo per la produzione in pasticceria è stato breve, del resto si sa che i pasticceri siciliani sono da sempre i migliori a preparare e inventarsi le migliori leccornie.