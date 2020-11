Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Giusy Savarino: "Donne non siete sole"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il 25 Novembre ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. In Sicilia, arriviamo a questo appuntamento con un risultato importante : una nuova legge a tutela e a sostegno delle donne, una legge che ha raggiunto l'obiettivo di introdurre misure innovative e più efficaci, che di attualizzano gli interventi già previsti dalla legge n.3 del 2012 sulla violenza di genere.

Il governo Musumeci ha curato con particolare attenzione la nascita di centri antiviolenza e, nei mesi scorsi, ha impegnato le somme per la realizzazione di 13 nuove Case di accoglienza a indirizzo segreto per donne vittime di violenza e dei loro figli minori. A regime, la Sicilia sarà dotata di 52 case-rifugio finanziate con contributi nazionali e regionali, sparse in tutta l'Isola. La lotta alla violenza di genere, è una battaglia che si vince con azioni concrete, ma anche con un costante impegno culturale. Il messaggio fondamentale che tutte le donne devono tenere bene a mente è : Non sei sola!