Stagione delle piogge, Di Rosa: "Caditoie otturate, incolumità a rischio"

A dire della Protezione Civile, Arriva la stagione delle piogge, Ricordate tutti cosa è accaduto ultimamente a Palermo ?

Le caditoie della città sono tutte otturate o addirittura tappate con cemento, i Valloni tutti ostruiti, abbiamo sollecitato nel mese di maggio la pulizia del VALLONE DONNA CRISTINA che va ripulito con immediatezza, stiamo parlando di INCOLUMITÀ PUBBLICA, stiamo parlando di sicurezza dei cittadini che hanno dato fiducia a questa amministrazione che dimostra sempre più anche dopo la scadenza del proprio mandato ed in piena campagna elettorale, di NON SAPERE AMMINISTRARE e di non essere capace di amministrare neppure un condominio di poche persone, amministrare significa prima di tutto salvaguardia del territorio e della incolumità pubblica.

La protezione civile comunale con in testa il suo dirigente di settore, intervengano prima che succeda qualcosa di irreparabile e si adoperi a PROGRAMMARE gli interventi odierni ma anche quelli a venire per la salvaguardia della incolumità pubblica.

AL COMUNE DI AGRIGENTO NON SI AMMINISTRA, SI PENSA AD ALTRO, ORAMAI E' ACCLARATO, SIAMO IN PIENA CAMPAGNA ELETTORAL ED OGGI TUTTO SI PUO' ALLORA PULITE SUBITO CADITOIE E VALLONI!!!

SUL VALLONE DONNA CRISTINA, possibile che l'amministrazione del cambiamento non ha mai programmato in 5 anni una pulizia se non dopo aver ricevuto una segnalazione ?

Ma di cosa si è occupato chi ha amministrato Agrigento per 5 anni se non dello stato di emergenza CoronaVirus ? Chi si preoccupa di amministrare Agrigento e le sue complessità, facendo arrivare i solleciti e le segnalazioni di atti di “volere politico” sulle scrivanie dei dirigenti troppo spesso “distratti” da altro?

Agrigento MERITA DI ESSERE AMMINISTRATA, oggi, ad oltre 5 anni dall'insediamento di chi amministra, il risultato è sotto gli occhi di tutti, il Covid-19 per nostra fortuna ci sta lentamente lasciando, Agrigento va amministrata non utilizzata come trampolino di lancio. “ADESSO BASTA, VOGLIAMO CHE AGRIGENTO TORNI A VIVERE IN DUE PAROLE, PROGRAMMAZIONE E INTERVENTO ”