Uno nuovo spot promuove i luoghi della Provincia, dalla Valle dei templi alla Scala dei turchi

É il racconto di un'esperienza nel territorio del Distretto Turistico della Valle dei Templi lo spot della campagna internazionale dei brand tedeschi Titan e Travelite, di cui sono state diffuse in queste ore le prime immagini.

Il materiale prodotto è stato realizzato con il supporto della Film Commission del Distretto Turistico Valle dei Templi e il Patrocinio del Comune di Agrigento.

La scelta è caduta su luoghi incantevoli, intrisi di storia e cultura, ma anche in grado di stimolare il desiderio di avventura.

I due marchi hanno scelto Scalia Digital Consulting, la divisione di Scalia Group dedicata alla trasformazione digitale e al content marketing, per la realizzazione della campagna, la cui visibilità sarà estesa a tutta la rete di partner nel mondo.

Scalia Group ha selezionato luoghi ad Agrigento e dintorni, dall'entroterra al mare, come set del progetto per esprimere ed evocare il mood del Mediterraneo: location mozzafiato, dalla Valle dei Templi alla Scala dei Turchi, dalla Cattedrale di Agrigento al mare, dalla Porto Empedocle di Andrea Camilleri fino al Faro di Capo Rossello.

"Un'altra opportunità per promuovere il territorio fuori dalla Sicilia con immagini straordinarie che in pochi secondi colpiscono per qualità e contenuti" afferma l'amministratore del Distretto Turistico, Fabrizio La Gaipa. "Quest'iniziativa, come altre che sono in corso, e come le recenti trasmissioni sulle emittenti tv nazionali, giungono in un momento storico in cui il desiderio di evasione e di spensieratezza favorisce la scelta di luoghi della cultura in cui si possa anche vivere un'esperienza in totale relax e benessere. E in Sicilia tutto ciò è possibile".