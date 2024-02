Soroptmist, passaggio della campana: è Toscano la nuova presidente

Passaggo della campana per il Soroptimist international d'Italia, club di Agrigento, tra la presidente uscente Margherita Trupiano e Paola Toscano, che guiderà il club per il biennio 2024-2025.

Toscano è dirigente medico del dipartimento di cure primarie, responsabile del reparto Hospice e del servizio di cure palliative presso l'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento.

"L'evento - dice una nota - ha segnato non solo un momento di transizione, ma anche una celebrazione degli obiettivi raggiunti dal club sotto la brillante guida della presidente Trupiano e un'occasione per delineare le nuove direzioni e le aspirazioni per il futuro sotto la presidenza di Paola Toscano".