Nuovo interclub per il Soroptimist, la presidente Trupiano: “Occasione per consolidare il ruolo delle donne”

Un importante interclub del Soroptimist, organizzato dal club di Ragusa, per un confronto tra donne impegnate nella parità di genere e non solo. "Un bellissimo momento - ha affermato la presidente agrigentina Margherita Trupiano - per rinfocolare l'impegno soroptimista, approfondirne la conoscenza attraverso le relazioni delle presidenti ed incrementare la consapevolezza di quanto il ruolo delle donne sia fondamentale per tenere i riflettori accesi sul bisogno di parità.

Durante l’incontro si è parlato anche di diritti umani e di pace, ”tramite quel prezioso e immenso potenziale di ciascuna di noi - ha concluso Margherita Trupiano - che il nostro club promuove a piene mani”.