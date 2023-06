La giovane soprano Marianna Giulio ospite a “Uno mattina in famiglia” su Rai Uno

La giovane soprano agrigentina Marianna Giulio è stata ospite a “Uno mattina in famiglia” su Rai Uno. Ha avuto l’occasione di mostrare la sua voce duttile, di grande estensione, capace di spaziare dal jazz al musical fino ad arrivare all’opera sia classica che moderna. Classe 1999, si è esibita cantando “Non ti scordar di me” accompagnata al pianoforte da Lorenzo Tabasco. Giovanissima, ma con importanti esperienze alle spalle, Marianna Giulio ha già ottenuto la laurea di primo livello col massimo dei voti in canto lirico al Conservatorio “Boccherini” di Lucca dove attualmente sta frequentando il corso di laurea specialistica.

La sua passione per il canto e l’impegno negli studi l’hanno lanciata, appena sedicenne, nel novero delle grandi promesse della lirica con l’ingresso nell’Orchestra Regionale Toscana e le esibizioni come solista al Teatro Verdi di Firenze, Villa Salviati, al Salone dei 500 (Firenze), a Villa Reale (Marlia) e in molti altri importanti palcoscenici con esperienze in vari musical (da "Les Miserables" a "Madama Butterfly"). Di recente ha superato una selezione a livello mondiale entrando a far parte del biennio di perfezionamento post-laurea all’International Opera Academy di Gent in Belgio.

Lo scorso maggio è stata invitata a partecipare ad una serata dedicata a Maria Callas e di recente ha vinto l’audizione per il ruolo di Adina per l’opera “Elisir d'amore” di Gaetano Donizetti che debutterà a novembre al Teatro del Giglio di Lucca. Debutterà anche nel ruolo di Susanna ne “Le Nozze di Figaro" al Teatro Nazionale dell’Opera della Romania Cluj-Napoca nel marzo del 2024.