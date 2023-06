“Territorio delle solfare”: anche Aragona inserita nel protocollo d’intesa per la promozione e valorizzazione

Sono in totale 8 i Comuni che rientrano nel Protocollo d’intesa per la promozione la valorizzazione del “Territorio delle solfare” del centro Sicilia. Tra questi c’è anche Aragona. Si tratta di un progetto promosso dall’assessore Francesco Frangiamore del Comune di Caltanissetta che per primo si è preso l’incarico di occuparsi della progettualità e della pianificazione del progetto.

Oltre ad Aragona figurano anche Bompensiere, Comitini, Lercara Friddi, Montedoro, Serradifalco, Sommatino, Sutera mentre nei Comuni di San Cataldo, Villarosa e Milena il piano è già in fase di formalizzazione.

La finalità del protocollo d’intesa è quello di aderire ad un progetto coordinato di valorizzazione ambientale, culturale e turistico del paesaggio , dei beni, delle tradizioni e delle attività delle aree del centro Sicilia, sede nel passato di attività estrattive.

L’idea è quella di creare un “ecomuseo del passaggio” con una serie di percorsi tematici volti a valorizzare e riscoprire l’identità culturale e le tradizioni dei luoghi in un’ottica multidisciplinare.

Itinerari ecosostenibili attorno all’area delle Solfare da fare a piedi o in bicicletta coinvolgendo gli attori pubblici e privati che operano nelle aree delle solfare interessate alla fruizione del pubblico e dei percorsi.

A coordinare tutte le attività è l’associazione mineralogica e paleontologica e della cultura della ”Solfare di Sicilia” di Caltanissetta che si pone, tra i tanti obiettivi, quello di diffondere la cultura delle solfare in Sicilia attraverso la raccolta documentale e bibliografica della storia della cultura mineraria siciliana.

Per il sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino questa iniziativa rappresenta un volano per il territorio che lui amministra. “L’area delle Solfare di Aragona - ha detto - raccontata nella celebre novella ‘Ciàula scopre la luna’ di Luigi Pirandello, è un territorio da valorizzare e da far fruire ai numerosi turisti che ogni anno popolano la Sicilia. L’eco-museo e il turismo sostenibile rappresentano una nuova frontiera di attrazione turistica. E noi siamo ben lieti di farci trovare pronti ad accogliere i turisti”.