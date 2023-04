Società spagnola leader nel settore della produzione audiovisiva sbarca in città

Dopo due anni di collaborazione tra il regista e fotografo Francesco Montefusco e Polarys Spagna, la società di produzione spagnola leader nel settore della produzione audiovisiva, dello streaming e delle dirette tv, sbarca in Sicilia e come base operativa sceglie Agrigento.

Dopo l'ingresso nell'isola avvenuto due anni fa in silenzio, la società in appena 24 mesi si è dotato di tutte le più moderne tecnologie oltre alla regia mobile che consente di effettuare le dirette in pochi minuti da ogni angolo dell'isola. Il Ceo, l'agrigentino Francesco Montefusco, illustrerà gli ambiziosi programmi e progetti della Polarys nel corso di una conferenza stampa che si terrà il 23 maggio nei locali del Circolo Empedocleo di Agrigento.

Polarys annovera tra le sue fila l'emittente televisiva on demand spagnola, Proximia (stile Amazon Prime) che di conseguenza intende scommettere sulla Sicilia. In Spagna ha conquistato da tempo una grossa fetta di mercato e di share, grazie, soprattutto allo sport d'elitè come la Liga. E il debutto in Sicilia è avvenuto domenica scorsa in occasione della gara di calcio del campionato di Eccellenza tra Akragas e Resuttano che è coinciso con la promozione degli agrigentini in serie D. L'emittente è controllata dalla Polaris, società che si occupa di produzione, dirette televisive ed altro ancora.

Ricardo Villalba C.E.O Spagna nonché titolare di Polarys ha deciso di investire sul territorio Siciliano: "Questa isola è una terra meravigliosa piena di opportunità e gente fantastica, sono convinto che si potranno fare delle grandi cose. Poi Francesco Montefusco è un vulcano di idee ed energia, con lui abbiamo realizzato in Spagna diversi lavori e cosi dopo diverse collaborazioni abbiamo deciso che è arrivato il momento di costituire la gemella in Sicilia".

"Quella che mi è stata affidata - dice il Ceo Francesco Montefusco - è una missione ardua. Come è ampiamente riconosciuto il nostro territorio è molto difficile, ma non bisogna mai smettere di sognare. Ricardo è un visionario, uno che come me crede nelle collaborazioni e potenzialità di questa splendida Sicilia. I progetti sono tanti , ma ad oggi grazie a Polarys, diciamo che tutto sarà più facile da realizzare”.