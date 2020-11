Micciché incontra Fontanelle insieme: "Al lavoro per risolvere i problemi del quartiere"

Interventi per le periferie e per il quartiere di Fontanelle. Di questo si è parlato durante un incontro svoltosi ieri tra l'amministrazione comunale presso il Palazzo di Giganti e il direttivo del comitato di quartiere "Fontanelle

Insieme", che al nuovo sindaco ha ribadito la "apoliticità" del comitato stesso che in questi anni ha portato avantin numerose iniziative di carattere sociale, culturale, ricreativo per rafforzare e risvegliare il senso di comunità dei residenti del quartiere più popoloso della città.

"Al nuovo sindaco di Agrigento - dice una nota - sono state illustrate le priorità d’intervento che riguardano il quartiere di Fontanelle, tra le quali la bonifica dell’isola ecologica e il ripristino del luogo, il decoro urbano e l’attenzione al verde pubblico, le problematiche riguardanti la raccolta dei rifiuti, muri pericolanti e marciapiedi poco praticabili, la sicurezza del

quartiere. Nell’attenta analisi esplicitata al sindaco Miccichè, si è parlato anche d’investire fortemente sugli spazi di aggregazione sociale, culturali e sportivi, al fine di migliorare la qualità della vita e valorizzare le strutture presenti nel quartiere".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le richieste, precisa il Comune, hanno trovato "ascolto e interesse da parte del primo cittadino, il quale

ha riconosciuto delle esigenze notevoli cui porre attenzione nel più breve tempo possibile, tanto da dare la propria

disponibilità a visitare nei prossimi giorni il quartiere per costatare insieme e da vicino sia le numerose criticità del

quartiere, sia le enormi potenzialità che devono essere esaltate".