Sindacato carabinieri, svolto il primo convegno in provincia: “Finalmente tutelati e risarciti in tutte le sedi”

Si è parlato soprattutto di tutela legale per i carabinieri e di una forma di garanzia per i militari dell’Arma in occasione del primo convegno indetto dal sindacato “SIM Carabinieri” all’hotel Dei Pini a Porto Empedocle.

Adesso i militari dell’Arma potranno operare per la strada e tra la gente con la certezza di essere tutelati anche a livello legale. Una grande opportunità che gli addetti al settore aspettavano da tempo e che si concretizza grazie al SIM.

Una polizza di tutela legale, con copertura delle vertenze di natura penale ed amministrativa, che dona a tutti gli iscritti la possibilità di potersi tutelare in tutte le sedi, garantendo l’opportunità di operare con serenità e con la consueta professionalità, sicuri che ogni ulteriore atto dovuto ed eventuale non andrà ad incidere sull’economia familiare.

“Siamo orgogliosi - ha detto il segretario provinciale Luigi Galvano - di essere il primo sindacato ad aver stipulato una polizza assicurativa per i carabinieri, per tutelarli durante lo svolgimento del loro operato a servizio della comunità”.

Galvano ha dato il suo particolare benvenuto al neo giunto nel direttivo della provincia di Agrigento. Si tratta di Filippo Abbate che rivestirà la carica di segretario di sezione del SIM Carabinieri di Agrigento.

Il sindacato ha deciso di supportare tutti i militari dell’Arma interessati alla proposizione delle azioni, volte ad ottenere il riconoscimento del diritto del risarcimento del danno patito, mediante un accordo con “Legalilavoro”, network di primari studi legali, specializzati in diritto del lavoro, al fine di incardinare un ricorso collettivo al Tar del Lazio.