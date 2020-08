Minacce a Castaldo, i sindacati: "Fatto grave in campagna elettorale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Apprendiamo con dispiacere e preoccupazione di minacce nei confronti del giornalista di Sicilia 24h Lelio Castaldo. Un fatto molto grave che avviene in campagna elettorale. A nessuno deve essere imposto, per di più con violenza, di esprimersi come le pare e non con nuove verità da imporre con la forza. Purtroppo, queste cose succedono spesso nel territorio siciliano e non può essere accettato.