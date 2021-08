Inaugurata la mostra “Sinaguglia chi?”a Siculiana, il sindaco Zambito: '"Non ci può essere ripartenza senza cultura"

Nei locali della biblioteca comunale di Siculiana è stata inaugurata la mostra personale di Giuseppe Sinaguglia intitolata “Sinaguglia chi?”. L'esposizione, curata da Viviana Caparelli, è organizzata dall'associazione Alt, presieduta da Stefano Siracusa, nell'ambito del cartellone degli eventi dell'estate Mediterranea promossa dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Peppe Zambito e sarà aperta al pubblico fino al 31 agosto.

Il progetto espositivo offre l’opportunità di far conoscere la produzione artistica sviluppatasi in un arco di tempo di ben 25 anni. Questa mostra festeggia ‘le nozze d’argento’ con la passione, l’impeto, il talento e l’amore per l’arte. È l’ampio racconto di un percorso che parte dal ‘96, del secolo scorso, ed arriva sino ad oggi. Un lungo iter fatto di prove, sperimentazioni, originalità, suggestioni, evoluzioni, involuzioni, attese e così via. Un processo creativo personale, che è interessante mostrare. Supporti, dimensioni, materiali e tecniche sono varie, in un caleidoscopio di colori vivaci stesi a spatola su legno o plasmati con le dita sulla carta o passati a pennello sulla tela o ancora composti in articolati collage. Ma non mancano anche opere visionarie come ‘Il carrello siciliano’, ‘La spada nella ricotta’ o il progetto UUS (United Unmatched Socks). Il titolo ‘Sinaguglia chi?’ è stato scelto con la giusta dose di ironia, ma anche con la consapevolezza di essere o non essere, qualcuno, che conta o nessuno. Il tema dell’identità, oltre ad essere attuale è anche motivo di riflessione, sul ‘mestiere’ dell’artista, sulla riconoscibilità, sull’esposizione alla pubblica curiosità, sulla comunicazione verbale e non, sull’immagine che ognuno ha di sé, che propone agli altri ed al giudizio di questi ultimi. In questa incertezza e nella domanda, a volte retorica, di chi o che cosa può essere un individuo, il ruolo che dipana ogni dubbio è quello di Sinaguglia candidato per essere eletto artista.