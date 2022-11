Sicurezza stradale e domestica, incontro-seminario dell'Asp al Polo universitario

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si parlerà di sicurezza stradale e domestica ad Agrigento in occasione di un evento divulgativo dal titolo "Sicurezza negli ambienti di vita" in programma l’8 e 9 novembre presso l’aula magna “Luca Crescente” del Polo universitario. Durante l’incontro- seminario, organizzato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento nell’ambito delle attività previste dal piano regionale della prevenzione 2020-2025, si avvicenderanno esperti dell’ASP, delle Forze dell’Ordine, dell’INAIL, dell’ECUA, dell’ACI e di varie associazioni di volontariato. Previsti anche alcuni momenti esperienziali di pratica e dimostrazione con l’esecuzione di manovre di primo soccorso. Obiettivo dell’iniziativa è quello di formare gli operatori e, al contempo, sensibilizzare la collettività, specie i giovani, sul rispetto delle buone norme alla guida dei veicoli e sulle corrette prassi per rendere sicuri gli ambienti domestici. La giornata formativa sarà aperta da un intervento del commissario straordinario ASP, Mario Zappia.