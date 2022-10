"Giornate Fai d'autunno", ben 2.500 visitatori per il castello Chiaramontano

Boom di visitatori - nell'ambito delle "Giornate Fai d'autunno" - per il castello Chiaramonte di Siculiana. In appena due giorni, i fratelli Mirko e Massimo Firetto, hanno ospitato, facendo scoprire l'incantevole castello che è ad 85 metri sul livello del mare, a ben 2.500 visitatori. Un successo incredibile sia per gli stessi Firetto che per la delegazione locale del Fondo per l’ambiente italiano.

A promuovere l’iniziativa sono stati il sindaco di Siculiana Giuseppe Zambito, il presidente del Fai - delegazione di Agrigento Giuseppe Taibi, il responsabile del gruppo Fai giovani di Agrigento Ruben Russo, il responsabile del museo MeTe Stefano Siracusa, l'arciprete di Siculiana don Giuseppe Carbone, il responsabile della stazione ferroviaria di Porto Empedocle Mauro Indelicato, i responsabili del Giardino della Kolymbethra Giuseppe Lo Pilato e Federica Salvo ed, appunto, i responsabili del castello Chiaramonte di Siculiana.