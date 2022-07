Nella "Città degli Sposi" si inaugura "L'agorà dell'Arte"

Inaugurata a Siculiana "L'Agorà dell'arte", uno spazio espositivo creato tra i palazzi nobiliari della "Città degli Sposi".

"Abbiamo avviato un processo di rigenerazione dove la cultura e l'arte hanno un ruolo fondamentale - spiega il sindaco Giuseppe Zambito – puntando alla valorizzazione del nostro centro storico, così come del borgo marinaro e la riserva di Torre Salsa, per un’offerta turistica di qualità. Storia, ambiente, tradizioni, identità sono parole che costituiscono un mosaico per fare di Siculiana una cittadina sempre più accogliente, che investe su un’economia sostenibile, capace di

interagire positivamente con i tanti imprenditori che hanno scelto di investire nel nostro territorio”.

Fino al 28 agosto sarà possibile seguire un percorso che ripercorrerà i luoghi più importanti della città, ogni sera dalle 20 alle 24.