"Vasami": nella giornata mondiale del bacio il Comune di Siculiana organizza un contest

In occasione della giornata mondiale del bacio, che si celebra oggi, il Comune di Siculiana, in collaborazione con la Pro Loco del paese, promuove il contest “Vàsami”.

Nella città degli sposi il bacio diventa il simbolo dell’amore, per questo motivo Siculiana lancia il contest più romantico dell’estate: un selfie per esprimere il sentimento tra amanti, padri e figli, con l’animale domestico, con la nonna, tutto nella cornice di Siculiana. La città, tra il borgo antico e il borgo marinaro di Siculiana Marina è infatti ricca di scorci, vicoli, spiagge e altri luoghi romantici. Il contest porterà gli innamorati a immortalarsi in uno autoscatto, dentro il contesto della città degli sposi, per raccontare sé stessi e un luogo.

“Vàsami è un contest che coinvolgerà tutto il territorio comunale – afferma il Sindaco Peppe Zambito – spetterà ai partecipanti scoprire gli scorci più suggestivi o i panorami più belli di Siculiana per immortalarsi e raccontarsi attraverso un bacio. Un motivo in più per raggiungere e vivere la Città degli sposi.” Per promuovere l’iniziativa sono state commissionate nove opere sul tema “bacio” all’artista locale Giuseppe Sinaguglia, che verranno riprodotte e installate in diversi posti del comune. Il contest verrà presentato nel corso della serata di apertura degli eventi estivi promossi dal Comune di Siculiana, il prossimo 16 luglio.

Una giuria di qualità selezionerà 12 selfie che verranno utilizzate per la realizzazione del calendario 2024 di Siculiana, Città degli sposi. Previsti premi e riconoscimenti per i partecipanti al contest.