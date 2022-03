Teatro Pirandello, l’ex patron dell’Akragas Marcello Giavarini acquista 100 biglietti per il concerto pro-Ucraina

Marcello Giavarini. ex patron dell’Akragas calcio, ha aderito alla gara di solidarietà lanciata dalla Fondazione Teatro Pirandello e dal Comune di Agrigento.

Sempre attivo e sensibile alle tematiche sociali, ha raccolto l’invito dell’assessore alla cultura, allo sport e allo spettacolo, Costantino Ciulla, acquistando 100 biglietti in occasione del concerto di beneficienza “Sicilia per la pace” in programma domani sera, sabato 19 marzo alle 20,30, al teatro Pirandello

L’intero ricavato dello spettacolo, che vede la partecipazione, tra gli altri, di Lello Analfino, Silvio Schembri, Mario Venuti, Daria Biancardi, Osvaldo Lo Iacono, sarà devoluto in beneficienza per i profughi della guerra in Ucraina.

I biglietti acquistati da Marcello Giavarini saranno donati persone meno abbienti e, ad ulteriore messaggio di pace, a cittadini ucraini e russi presenti in città.

“Ancora una volta - ha detto il sindaco Franco Miccichè - Marcello Giavarini dimostra la sua sensibilità, come nello sport, anche per la cultura e il sociale. Ne approfittiamo per ringraziare tutti i nostri concittadini che si stanno impegnando e adoperando in ogni modo, certi che dimostreranno la loro sensibilità anche nelle prossime iniziative che saranno organizzate per aiutare i profughi della guerra”.