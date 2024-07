Sicilia jazz festival, il palcoscenico è tutto per i ragazzi del Conservatorio Arturo Toscanini

Il Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera è assoluto protagonista al Sicilia jazz festival di Palermo sabato 6 luglio. Doppio appuntamento che vedrà sul palco la “Toscanini jazz orchestra” diretta da Giacomo Tantillo con ospite Humberto Amesquita al trombone (alle 21,30 al Palazzo Steri) e Valeria Milazzo con il concerto “Jazzin’ Women” al Real teatro Santa Cecilia alle 18,30.

Ad aprite il sipario sarà proprio Valeria Milazzo con la performance dedicata ad alcune fra le regine della musica come le meravigliose Ella Fitzgerald, Sarah Vaughn. Ma anche all'iconica Edith Piaf e alla straordinaria cantante Italo francese Caterina Valente, nonché alla brasiliana Elis Regina. Valeria Milazzo racconta in musica il valore e l’ispirazione musicale che hanno avuto queste artiste nel panorama vocale mondiale, reinterpretandole e cantando in diverse lingue (inglese, francese, e brasiliano). Ad accompagnare Valeria saranno Aurelio Ciancimino al piano, Carmelo Marino al sassofono, Giorgio Di Benedetto al basso e Giuseppe Oliveri alla batteria.

Poi, in serata, toccherà alla "Toscanini jazz orchestra costituita interamente da studenti delle scuole di ottoni e del dipartimento jazz del Conservatorio, nata da un progetto proposto e realizzato dal maestro Giacomo Tantillo, artista Yamaha di fama internazionale nonché docente dei corsi accademici di tromba jazz, tromba e tecniche di improvvisazione jazz che ne cura la direzione. I solisti e musicisti d’orchestra saranno giovani e giovanissimi studenti del Conservatorio affiancati da alcuni docenti del dipartimento jazz che vanta già importanti produzioni e recenti collaborazioni con artisti ome Paolo Fresu, Paolo Damiani e Javier Girotto. Ma anche prestigiosi premi in concorsi nazionali e partecipazioni ad eventi di rilevanza nazionale ed internazionale patrocinati dalla Commissione europea, dal Ministero italiano della cultura e dalla Regione siciliana sotto l’egida del Ministero dell’Università e della ricerca. Il programma comprende brani di differenti stili tratti del repertorio jazzistico e latino e di rinomati autori come Dizzy Gillespie, George Gershwin, Bob Mitzer, Arturo Sandoval, Sammy Nestico e altri.

Dopo il grande successo di pubblico riscontrato nelle edizioni passate del Sicilia jazz festival, l’orchestra partecipa quest’anno con un nuovo ed originale progetto pregiandosi della presenza di un ospite d’eccezione come il musicista peruviano Humberto Amesquita, trombonista jazz internazionale. Nato a Lima nel 1985, Amesquita ha fatto parte dell'Orquesta Juvenil de musica nueva con cui nel 2003 è stato in tournée in Europa e ha registrato un cd per Radio France sotto la direzione di Didier Lockwood. Ha poi studiato al Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Milano e ha partecipato all’International jazz master program di Siena jazz dove ha seguito i corsi di alcuni dei più affermati docenti americani e italiani. Ha inoltre preso parte con successo a molti concorsi nazionali per solisti jazz e ha suonato e registrato con alcuni grandi nomi del jazz tra cui Eric Reed, Jeremy Pelt, Joe Magnarelli, Wdr Big Band, Francesco Cafiso, Gianni Cazzola, Emanuele Cisi, Tiziana Ghiglioni, Flavio Boltro, Enrico Intra, la Civica jazz band, la Torino jazz orchestra, la Montecarlo nights orchestra, Tullio De Piscopo, Franco Cerri, Dino Piana, Antonio Faraò, Rosario Giuliani.