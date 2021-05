Il circolo del Tennis si diventa il set di uno shooting fotografico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il campo da Tennis, ai piedi dei bastioni che delimitano l’ex convento, poi divenuto carcere di San Vito, e la bellissima terrazza del Circolo in stile Liberty, hanno fatto da splendido contorno ad uno shooting fotografico che la fashion designer Paola Merlino ha realizzato per una famosa boutique della provincia di Agrigento. Sotto la guida del neo Presidente del circolo, la Dott.ssa Lucia La Marca e del suo direttivo, continua dunque la rivalutazione dello storico Circolo del Tennis di Agrigento incastonato in via De Gasperi nel cuore cittadino, una posizione unica in città, osservatorio sul centro storico e sulla Valle dei Templi. Il circolo vanta un’ottima scuola tennis gestita da maestri qualificati e nonostante l’unico campo disponibile, partecipa a diverse attività federali, prendendo parte a diversi campionati, distinguendosi anche per l’organizzazione di tornei individuali come l’Open Sollano di giugno e il torneo under 12 e 14 che avrà inizio fra pochi giorni.