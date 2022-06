I prodotti postali diventano sempre più "green": carta per lettere solo biodegradabile

Anche in provincia di Agrigento i servizi postali di Poste Italiane sono sempre più sostenibili, in particolare quando si tratta di inviare una lettera o una raccomandata tramite il sito poste.it o l’app ufficio postale.

Lo comunica Poste Italiane con una nota che spiega: "Grazie all’attenzione dell’Azienda per la tutela dell’ambiente, infatti, la Postaonline diventa "green" attraverso l’utilizzo di carta per le buste e i fogli certificati dall’FSC, il ForestStewardshipCouncil. Inoltre, le finestre delle buste di lettere e raccomandate sono realizzate rispettivamente in cellulosa trasparente e materiale biodegradabile".

Nel territorio agrigentino sono oltre 200 gli addetti al servizio di recapito tra portalettere, lavorazioni interne e figure di staff, impegnati in 13 tra centri e presidi di distribuzione della corrispondenza e pacchi dislocati nel territorio.