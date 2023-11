Marco Bocci come Carola Rackete che fece sbarcare a Lampedusa 42 migranti: su Sky la serie “Unwanted-Ostaggi del mare"

Marco Bocci è il protagonista di "Unwanted - Ostaggi del mare", la serie liberamente ispirata a "Bilal", il libro di - direttore editoriale di Today - sul suo viaggio sotto copertura fra i migranti sulle rotte tra Africa ed Europa. Otto episodi, disponibili su Sky dal 3 novembre, in cui si affronta il tema dell'immigrazione.

Un cast internazionale, diretto dal regista Oliver Hirschbiegel, in cui c'è anche l'attore Dada Bozela. Abbiamo incontrato entrambi la mattina della premiere. "Pensavo di non essere all'altezza" spiega Bocci a Today, parlando di questa esperienza: "Ho fatto film in inglese, ma era la prima serie e c'è una bella differenza. Un conto è girare 7, 8 settimane in inglese, un altro è girare un anno e mezzo. Devi dedicare così tanto tempo a un'altra lingua. Poi piano piano mi sono reso conto che è stato stimolante il confronto con altri attori che venivano da altre parti del mondo, condividere le stesse fragilità e perplessità davanti a un tema così importante. Oliver ci ha diretto in maniera maniacale. Sapeva quello che voleva, dove voleva andare e quello che voleva dai nostri corpi, dai nostri volti, dalle nostre insicurezze. È stato molto bello".

Il suo personaggio richiama in qualche modo la figura del comandante Carola Rackete, che nel 2019 disobbedì agli ordini del governo italiano e fece sbarcare 42 migranti al porto di Lampedusa. Sulla cosa giusta da fare davanti alla vita di queste persone, Marco Bocci spiega che è proprio questo l'interrogativo posto dalla serie: "Si mettono sul campo tutte le possibili variabili, ovvero cosa succede se obbedisco, cosa succede se non obbedisco. A volte ci fermiamo a fare considerazioni in modo leggero e superfluo, vedendo tutto da lontano. Questa serie ti dà la possibilità di vedere tutto in maniera più dettagliata e senza un giudizio". Girare questa serie non ha cambiato il suo punto di vista, ma glielo ha fatto certamente approfondire: "Sono una persona che desidera l'accoglienza, l'aiuto, poi non so qual è la strada giusta".