Serie tv "Makari", Pagliaro: "Savatteri è l'ambasciatore culturale di Racalmuto"

Il presidente del consiglio comunale di Racalmuto, Sergio Pagliaro, esprime apprezzamento e soddisfazione per l'attività svolta dal noto giornalista nazionale ma anche scrittore compaesano Gaetano Savatteri.

Lunedì 15 e martedì 16 marzo, in prima serata, su Rai Uno, andranno in onda le prime puntate di "Makari'" serie TV girata lo scorso hanno tra San Vito Lo Capo e la riserva de " Lo Zingaro" , il racconto televisivo è tratto da quattro opere letterarie di Gaetano Savatteri, noto scrittore originario di R acalmuto, paese natale di Leonardo Sciascia -

Pagliaro a nome di tutti racalmutesi , in una telefonata al compaesano e amico ha detto: "Siamo onorati del successo, della tua grande professionalità da giornalista e soprattutto da scrittore, e ad oggi sei il nostro ambasciatore culturale, con questa attività stai elevando ancora di più il nome del nostro paese, già noto grazie al nostro concittadino Leonardo Sciascia, e per tutte le attività culturali di grande livello che organizza la Fondazione a lui intestata. Ci auguriamo di avere Savatteri al più presto ospite nel corso di una manifestazione appositamente organizzata per lui.