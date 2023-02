"Senza rete": polizia di Stato e Rai documentari insieme contro il bullismo

Polizia di Stato e Rai Documentari presentano “Senza rete”. Si tratta di un docufilm che racconta il cyberbullismo per sensibilizzare all’uso consapevole del web. Proiezione in anteprima il 2 febbraio all’auditorium Parco della Musica di Roma in onda il 4 febbraio alle 23:00 su Rai Due

“È un incubo e non so come uscirne, vorrei solo sparire per sempre”, con queste parole inizia “Senza Rete”, un docufilm che racconta il cyberbullismo provando a svelarne la natura: un mostro da guardare in faccia per poterlo riconoscere e affrontare.

L'idea di questo documentario nasce dall'intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico lo scorso 16 settembre a Grugliasco (Torino), che, ricordando il dramma di Alessandro Cascone - il giovane di Gragnano suicida a 13 anni vittima di bullismo – ha sollecitato un maggior impegno al contrasto del cyberbullismo da parte dell’intera società e ricordato il valore della scuola, centrale per la nostra Repubblica.

Un’iniziativa rivolta ai più giovani, promossa con la collaborazione del ministero dell’Istruzione e del merito per sensibilizzare i minori all’uso consapevole del web e prevenire il diffondersi del fenomeno del cyberbullismo e di tutte le varie forme di prevaricazione connesse ad un uso distorto delle tecnologie.

"Senza Rete", secondo quanto si legge in una nota della polizia di Stato, intende rimuovere quella rete, che può essere alibi o allo stesso tempo strumento di tortura. E lo fa ponendo al centro della narrazione le storie di alcuni ragazzi e ragazze vittime di cyberbullismo, attraverso la loro testimonianza diretta e quella delle persone a loro più vicine, degli operatori della polizia postale che, con la loro umanità, si sono trovati ad affiancarli e soccorrerli. Come la storia di Andrea, che non ce l’ha fatta a sconfiggere quel mostro o quella di Francesco e Valeria che invece la spuntano e lo mettono al tappeto, lasciandosi alle spalle la paura e la vergogna.