La Valle dei Templi ospita per la prima volta “Senza limite”: dal teatro al film

L’omaggio alla Sicilia del protagonista Vincenzo Bocciarelli: per lui è stata la prima volta ad Agrigento colmando finalmente il vuoto. Il testo di Serenella Bianchini diventerà un nuovo progetto per il cinema

L’attore toscano Vincenzo Bocciarelli è stato protagonista del poema teatrale “Senza limite” di Serenella Bianchini. Ha voluto tributare un omaggio alla Sicilia consolidando il suo rapporto con questa terra.

Negli anni Novanta e negli anni Duemila aveva recitato in location importanti come Taormina, Siracusa, Segesta e Tindari. Mancavano le suggestioni dell’antica Akragas e il 25 agosto il vuoto è stato colmato: uno show intriso di richiami alle tradizioni siciliane. Il mare, la terra della Trinacria come approdo dei viaggiatori.

Bocciarelli ha anche voluto omaggiare Pirandello con un frammento di teatro nel teatro. E al momento degli applausi finali ha lasciato la scena alla sua compagna d’avventura, Serenella Bianchini, artista a tutto tondo di Agrigento che ha scritto “Senza limite” come momento di rinascita e di riscoperta dell’amore primordiale attraverso la lettura dei codici che sono nell’animo umano sin dal momento della creazione.

Prima di Agrigento, il giorno prima, lo spettacolo era andato in scena al castello chiaramontano di Naro che adesso sarà incluso anche nel progetto cinematografico. Serenella Bianchini e Vincenzo Bocciarelli, infatti, sono già al lavoro per scegliere i luoghi delle riprese. La Valle dei Templi sarà naturalmente protagonista.

Per le sue canzoni Serenella Bianchini si è affidata all’ensemble “Notevoli Note”, la scuola di musica della città dei templi diretta da Pinella Sciacca. In scena il direttore musicale del poema teatrale, Paolo Padalino, assieme agli strumentisti Sabrina Ciliberto (pianoforte), Mauro Patti (percussioni) e Stefan Mircea Cutean (flauto). Bocciarelli ha voluto coinvolgerli in alcuni momenti dello spettacolo anche come attori, così come ha fatto con i due cantanti, Diana Vassallo (soprano) e Christian Chiapperini (baritono), che si sono alternati alla stessa Serenella Bianchini nell’esecuzione dei brani dell’opera.