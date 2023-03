Diventare modella per eventi in pista? Selezioni aperte all’autodromo “Valle dei templi”

L’autodromo “Valle dei templi” di Racalmuto cerca ragazze da assumere come modelle per gli eventi in pista per tutto l’anno in corso. Il circuito racalmutese, particolarmente apprezzato da automobilisti e motociclisti di tutta la Sicilia, ha un fittissimo calendario di appuntamento per il 2023, sia a livello competitivo che espositivo. E la figura della modella che posa davanti ai fotografi accanto a un bolide su 2 o 4 ruote è decisamente richiesta.

Il lavoro si configura come prestazione occasionale solo nei giorni in cui si svolgono gli eventi.Tutto quello che è necessario fare per candidarsi è inviare 3 fotografie (primo piano, profilo e figura intera) corredate da una breve biografia a info@autodromovalledeitempli.com. Ulteriori informazioni telefonando ai numeri 328 7292008 e 0922 949462.