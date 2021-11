Verdura Golf Resort, si cerca personale per la stagione 2022 con gli “Open days”: ecco come partecipare

C’è ancora tempo ma è bene prepararsi: l’appuntamento è l’11 e il 12 gennaio per gli "Open Days" all’interno del Verdura Golf Resort di Sciacca che fa parte della Rocco Forte Hotels. Ma prima bisogna inviare il curriculum entro il 13 dicembre e sperare di essere selezionati.

L'assunzione di personale per la stagione 2022 riguarda tantissime figure: dal maitre alle hostess, dallo chef al barman, dall’elettricista all’idraulico fino ad arrivare a tutte quelle mansioni che riguardano l’accoglienza, l'assistenza e l’accompagnamento all’interno del resort con i suoi splendidi campi da golf. C’è posto anche per diventare “assistente allo shopping” per gli ospiti della lussuosa struttura.

Gli “Open days” si svolgeranno dalle 9 alle 18.

Prevista una selezione per lavorare anche nelle ville private che fanno parte della struttura.

Tutti gli interessati dovranno inviare, entro il 13 dicembre, il proprio curriculum all'indirizzo e-mail recruitment.italy@roccofortehotels.com specificando che ci si vuole candidare per il Verdura Golf Resort di Sciacca, dato che la selezione di personale riguarda anche l’hotel Villa Igiea a Palermo. Infatti, per chi vuole lavorare nel capoluogo siciliano, c'è questa ulteriore possibilità.

I candidati con i curriculum ritenuti dai selezionatori più idonei e interessanti, saranno poi convocati per un colloquio durante gli “Open days” di gennaio.

C’è anche un numero da chiamare per ulteriori informazioni: 0552029737, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 17.