Il film dedicato a Gianna Nannini tra i più visti su Netflix: la favarese Selene Caramazza nel ruolo della compagna Paola

Per l’attrice favarese Selene Caramazza un altro ruolo importante sul grande schermo (questa volta in un film biografico dedicato alla regina del rock italiano, Gianna Nannini) che a circa un mese e mezzo dal lancio è tra i più visti su Netflix, la piattaforma streaming che lo distribuisce in esclusiva.

Selene interpreta Carla Accardi, compagna della Nannini che è al suo fianco da oltre 40 anni. Una donna che salva un’altra donna da un tracollo che avrebbe potuto avere gravi conseguenze. Invece la complice della “Gianna nazionale” è stata capace di farla rinascere. “Perché rinascere - come si recita in uno dei momenti più alti del film - è ancora più bello che nascere”.

Ecco perché il ruolo di Selene Caramazza è così importante: un personaggio-chiave non solo della storia narrata nel “biopic” ma anche della vita reale della cantante. “Sei nell’anima”, questo il titolo dell’opera diretta da Cinzia Th Torrini, vede nel cast Letizia Toni nel ruolo di Gianna Nannini e Andrea Delogu che interpreta Mara Maionchi. Ci si concentra sui primi 30 anni di vita dell’artista, dall’infanzia in Toscana passando per un’adolescenza che mostrava chiaramente il cuore ribelle e una determinazione fuori dal comune. Fino a vere e proprie battaglie di gioventù per quella ragazza che decise di staccarsi dall’autoritaria famiglia per trasferirsi a Milano e ottenere, tra mille difficoltà, un contratto discografico.

Selene Caramazza, prima di “Sei nell’anima”, è stata molto apprezzata in “Spaccaossa” di Vincenzo Pirrotta (2022) e nelle serie tv “The bad guy”, “Mare fuori” e “L’Ora - Inchiostro contro piombo”. Il primo film che l’ha portata alla ribalta internazionale, partecipando tra l’altro al Festival di Cannes, è stato “Cuori puri” (2017).