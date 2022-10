Ciak si gira! A Sciacca le riprese del film “Sicilian Holidays” con Claudia Gerini e la figlia di Sting

S’intitola “Sicilian Holidays” il film di Michela Scolari, prodotto da Antonio Chiaramonte, che si sta girando in questi giorni a Sciacca. Protagonisti, tra gli altri, Claudia Gerini, Lilly Englert, Lee Levi, Francesco Leone, Kate Sumner (figlia del musicista Sting) e Igor Romagnoli, attore e produttore. Il film è prodotto dallo statunitense Adam Leipzig, premio Oscar di celebri pellicole come ‘L’attimo fuggente’, ‘La marcia dei pinguini’ e ‘Titus’, dalla FilmIn’ Tuscany, da Rai Cinema e da Sicilia Film Commission.

Ad occuparsi dell’amministrazione del set è il produttore siciliano Antonio Chiaramonte, vincitore di ben due premi alla Mostra del cinema di Venezia, nel 2020 come miglior produttore internazionale per film di tematiche sociali e nel 2021 come miglior film con “Lupo Bianco”.

“L’esperienza sul set di ‘Sicilian Holidays’ è a dir poco elettrizzante – racconta Chiaramonte - ma non posso però dire che sia semplice, perché gestire l’amministrazione di un set internazionale, con numerose maestranze e attori provenienti da tutto il mondo, non è una passeggiata. Devo dire però che il risultato ha ripagato completamente le mie aspettative. Sono sicuro che questo progetto, diretto da Michela Scolari e prodotto da Adam Leipzig, riscuoterà un grande successo”.

Il film, che in Italia probabilmente si intitolerà ‘Sciacca, un sogno fatto in Sicilia’, è stato girato anche a New York, nelle prime settimane di lavorazione, e ad Agrigento nella Valle dei Templi.