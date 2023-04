Sciacca con la voglia di sognare e cambiare è fra le protagoniste di "Generazione bellezza" su Rai3

La comunità di Sciacca, un centro storico in crisi con il turismo che non funziona più ma che ha un gigantesco potenziale di narrazione e condivisione ancora inespresso decide di mettersi in gioco unendo le forze per offrire un'accoglienza di livello, che giustifichi un viaggio e un soggiorno prolungato. Una storia al centro di Generazione Bellezza, il programma di Rai Cultura scritto e condotto da Emilio Casalini, in onda lunedì 10 aprile alle 20.15 su Rai 3.

Per attrarre visitatori nasce il Museo Diffuso dei 5 Sensi di Sciacca, guidato da Viviana Rizzuto. Vengono create oltre 50 esperienze da fare: ceramica, corallo, frutta martorana, maschere di cartapesta. Aprono 12 infopoint nei negozi del centro, le grotte termali a lungo chiuse e oggi gestite da volontari. La comunità si connette per accogliere. Ad un anno di distanza il programma è tornato per vedere come tutto sia cresciuto con nuove esperienze, nuove filiere e nuove connessioni. In questa edizione Generazione Bellezza racconta venti nuove storie dedicate a un Paese che ha ancora la voglia di sognare e di cambiare le cose.