Otto assunzioni al Comune, ma si pensa al reclutamento di altri 28 impiegati

Nuove assunzioni al Comune di Sciacca. Questa mattina sono stati firmati otto contratti, all’Ufficio Personale, in presenza del sindaco Francesca Valenti e della Giunta. L’immissione in organico è avvenuta a seguito di bando pubblico prevalentemente per mobilità da altri enti. Si tratta di due funzionari tecnici categoria D, un collaboratore tecnico categoria C, un collaboratore amministrativo categoria C, due agenti di polizia municipale, che hanno firmato un contratto a tempo indeterminato; e poi di un funzionario avvocato sempre a tempo indeterminato per progressione verticale interna; e, infine, di un dirigente tecnico a tempo determinato a seguito di selezione pubblica.

Si è concluso così un lungo iter amministrativo seguito dal dirigente del Settore Gestione Risorse Umane Venerando Rapisardi.

“E’ una boccata d’ossigeno per la macchina amministrativa, per il suo buon funzionamento” dichiarano il sindaco Francesca Valenti e l’assessore Antonino Venezia annunciando, dopo questa fase delle mobilità, quella dei concorsi pubblici per il reclutamento di 28 profili professionali”.

“Un piano assunzionale importante, varato già mesi fa dall’assessore Fabio Leonte, che oggi ha portato alla stipula dei primi contratti grazie anche al lavoro dell’assessore Bacchi”, aggiunge il sindaco.