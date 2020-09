Schiusa delle tartarughe, lo spettacolo della natura a San Leone

Notte di tartarughe a San Leone. Questa notte, in una delle spiagge di Le Dune, si è schiuso il nido dell'esemplare marino. In assenza di luna le tartarughine, invece di dirigersi verso il mare attirate dalla luce dei lampioni, si erano dirette verso il bosco e la strada vicina. "Abbiamo - spiega Mareamico - invitato i volontari ad accompagnare in mare le creature, ed in sette hanno preso il largo. In mattinata il nido non censito, è stato recintato, in attesa di nuove schiuse".

