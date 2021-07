Turismo, la Scala dei Turchi conquista il secondo posto nella classifica delle migliori spiagge italiane

La marna bianca che ogni anno affascina migliaia di visitatori da tutto il mondo si piazza dietro la "Baia del silenzio" in Liguria. E' dunque suo il primato in Sicilia. La graduatoria è stata realizzata da un motore di ricerca per case-vacanza

I dati di Google Maps, uniti a quelli di "Holidu.it" (motore di ricerca per case-vacanza - www.holidu.it), collocano la Scala dei Turchi al secondo posto nella classifica delle "Migliori spiagge d'Italia".

Se viaggiare all’estero è un’opzione ancora piuttosto incerta a causa del Covid, molti vacanzieri concentrano la loro attenzione sulle spiagge italiane. Ed ecco che viene fuori una graduatoria che premia la spiaggia caratterizzata dalla marna bianca che ogni anno affascina e sorprende migliaia di turisti.

E proprio a partire dall’approfondito database di Google Maps, Holidu ha selezionato le spiagge, i lidi, le cale e le baie con un punteggio superiore alle 4 stelle che hanno ricevuto almeno 100 recensioni sul famoso portale. E' stata così creata la lista perfetta per chi è ancora incerto su quale meta scegliere per le prossime vacanze in Italia.

La Scala dei Turchi è seconda dietro la spiaggia della "Baia del Silenzio" in Liguria. Un secondo posto in ambito nazionale che vale però il primato in Sicilia.

"Con la sua forma ondulata e irregolare e il candido colore bianco che si staglia contro il blu dell’orizzonte - scrive Holidu - la Scala dei Turchi è tra le più apprezzate su Google Maps, classificandosi al secondo posto tra le migliori spiagge in Italia per il 2021. Se hai in mente di visitare la zona di Agrigento, non dimenticare di fare tappa alla spiaggia-scogliera più celebre dell’isola".

Al terzo posto si piazza la spiaggia "La Cinta" in Sardegna. Quarta, sempre in Sardegna, la spiaggia di Porto Giunco. Seguono il Simius in Sardegna, il Bibione in Veneto, il campo nell'Elba e la spiaggia delle Ghiaie di Porfoferraio in Toscana, le spiagge del Poetto e del Lazzaretto in Sardegna.