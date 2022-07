Jessica Alba e la sua lunga vacanza estiva: tappa alla Scala dei Turchi

E’ stata accolta dallo staff del “Lounge Beach” e dal maitre Toto Collura - che ha subito postato una foto con lei su Instagram - per trascorrere alcuni momenti di relax ammirando la Scala dei Turchi dalla terrazza del locale che si affaccia sulla spiaggia.

Lei è Jessica Alba, star di Hollywood che milioni di persone hanno visto sul grande e sul piccolo schermo, a cominciare dalle serie “Beverly Hills 90210” e “Dark Angel” fino ad arrivare a veri e propri blockbuster come “I Fantastici 4” e “Sin City” accanto a Bruce Willis.

Dal 2003 in poi è sempre stata presente nella classifica della rivista “Maxim” delle donne più sexy del mondo. Per i primi 4 anni, fino al 2007, è stata sempre al primo posto. Oltre al cinema Jessica Alba ha avuto un notevole successo anche nel mondo dell’imprenditoria. Ha infatti fondato, 10 anni fa, “The Honest Company”: azienda specializzata nella commercializzazione di prodotti non tossici per il mercato del consumo consapevole.

La sua vacanza estiva ha toccato diverse località italiane e non solo. E tra le tappe non è mancata la Scala dei Turchi.