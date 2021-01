I carabinieri resteranno a Santo Stefano Quisquina, ora hanno una caserma

Santo Stefano Quisquina non perderà il presidio di legalità della caserma dei carabinieri e il Comune risparmierà un bel po' di soldini. Uno degli obiettivi programmati dal sindaco Francesco Cacciatore si è materializzato. I militari dell'Arma hanno una nuova caserma: nella struttura di contrada Fontanabianca.

"Dopo un iter burocratico faticoso, lungo e irto d’insidie che abbiamo seguito con determinazione - ha spiegato il sindaco Cacciatore - siamo riusciti ad avere dalla Regione, in comodato d’uso gratuito, la struttura di contrada Fontanabianca, che è in minima parte occupata dal corpo Forestale che ringraziamo per la disponibilità, e abbiamo fatto realizzare lavori di adeguamento e verifiche di vulnerabilità sismica. Finalmente s'è potuto fare il trasferimento della locale stazione dei carabinieri. Non è stato possibile, vista l'emergenza sanitaria, un'inaugurazione, ma siamo soddisfatti e orgogliosi del traguardo raggiunto. Nella legalità bisogna crederci veramente e sempre!".

Il Comune di Santo Stefano Quisquina risparmierà le somme a carico del bilancio ed ha, di fatto, scongiurato definitivamente la soppressione del presidio di legalità.