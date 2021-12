Secondo quanto previsto da Agenda 2030 l'Italia dovra piantare tre miliardi di alberi entro 9 anni. Il progetto si svilupperà in un’area individuata all’interno del Parco Urbano ed è finalizzato a far nascere un vero e proprio "piccolo" vivaio forestale.

"Guerriglia forestale", al via progetto per far nascere un vivaio