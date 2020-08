“L’anello del Mito”, il sindaco Tirrito guida turistica per un giorno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Sindaco guida turistica per un giorno.

Angelo Tirrito giovanissimo (27 anni) primo cittadino del piccolo borgo dei Sicani, ha deciso, nei giorni scorsi, di guidare lui stesso un gruppo di ospiti arrivati a Sant’Angelo Muxaro per partecipare all’evento “L’anello del Mito”, passeggiata al tramonto, organizzata in partnership con associazioni locali che prevedeva la visita della Tomba del Principe ed altre attrazioni archeologiche/naturalistiche di Sant’Angelo Muxaro che, proprio in questi giorni, è balzato agli onori della cronaca per gli ennesimi importantissimi ritrovamenti relativi a nuovi scavi , che ridisegnano il panorama archeologico locale.

Il tour si è poi concluso tra le stradine del centro abitato, nei pressi di via Duomo, dove da poco, l’Amministrazione Tirrito ha inaugurato l’ultimo progetto di democrazia partecipata che prevedeva la sistemazione della scalinata che accede alla Chiesa Madre, rifinita con ceramica di Burgio e illuminata a Led.

L’escursione rientrava tra i numerosi appuntamenti in calendario nei 29 Borghi del Distretto Rurale di Qualità dei Sicani che si stanno svolgendo quasi con cadenza giornaliera in tutto il comprensorio e che vede impegnate una sessantina di associazioni locali. L’iniziativa, intitolata “Le giornate nei borghi Sicani”, si protrarrà sino a tutto il mese di settembre.