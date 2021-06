"Sanremo rock", c'è anche cantante agrigentino tra i finalisti

Ci sarà un po' di Agrigento alle finali 2021 di San Remo Rock. Tra i partecipanti, infatti, c'è anche Giuseppe Simone, 23 anni, cantante rock-metal, nato nel capoluogo e che può contare all'attivo - insieme alla sua band - alcuni brani pubblicati e diversi concerti di cover in giro per la Sicilia. Il 31 Dicembre 2020 ha pubblica in tutte le piattaforme digital il suo primo singolo dal titolo “Una Vita Da Rockstar”, mentre il 5 marzo 2021 è uscito i singolo “Il Mio Cuore Oscuro”

Il 21 Giugno 2021 uscirà invece il suo primo album dal titolo "Ritorno dall’ Inferno", con il brano che verrà portato a San Remo. "Scrivo testi autobiografici - dice di sè - e ho un unico sogno: emozionare e stare sul palco".