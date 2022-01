“Casa Sanremo”, il favarese Carmelo Pistritto responsabile dell’Area del gusto

Per il pizzaiolo favarese Carmelo Pistritto non è la prima esperienza a Sanremo, ma quest'anno è diverso: sarà responsabile dell'Area del gusto dove mangeranno cantanti, musicisti, addetti ai lavori e giornalisti impegnati nella settimana più importante per la musica italiana, quella del Festival al teatro Ariston.

Pistritto fa parte di un team composto dal calabrese Lorenzo Fortuna e dal napoletano Enzo Piedimonte: i tre saranno i responsabili dell'area pizzeria nell'Area del gusto.

"Abbiamo portato a Sanremo ben 40 pizzaioli di tutta Italia - racconta Carmelo Pistritto, titolare dell'omonima pizzeria a Favara - per garantire altissimi standard di qualità nella preparazione di questa specialità che da sempre tutto il mondo ci invidia. In particolare serviremo le pizze per "Casa Sanremo", ovvero quell'importante appendice al Festival in cui tutti i protagonisti si raccontano prima e dopo le performance sul palco dell'Ariston".

Carmelo Pistritto ha già partecipato come pizzaiolo ufficiale all'edizione 2021 mentre quest'anno avrà invece un ruolo decisamente più importante che gli consentirà di coordinare l'area food che riguarda la sua specialità.