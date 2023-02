Cene romantiche e trattamenti benessere: ecco dove andare per San Valentino nella città dei templi e non solo

Sono sempre di più le coppie che vedono San Valentino come l’ennesima trovata consumistica. Eppure, alla fine, quasi nessuno intende rinunciare ad una cena a lume di candela o a una tenera sorpresa al proprio partner per celebrare un amore appena sbocciato o tenere viva la passione in caso di unioni ormai navigate.

Nella città dei templi e dintorni sono le "cene a due” a dominare il mercato delle proposte a tema. Il 14 febbraio è dietro l’angolo e gli appuntamenti proposti in provincia di Agrigento mettono al primo posto il cibo: stuzzicare il palato rimane sempre la migliore anticamera per una notte di passione.

Ecco alcuni appuntamenti per le coppie che non vogliono rinunciare alla festa degli innamorati. (Articolo in aggiornamento).