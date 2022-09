Porticciolo turistico, sopralluogo dei tecnici per il progetto conclusivo

Sopralluogo al porticciolo di San Leone dei progettisti incaricati di redigere il progetto, del rup e dell’amministrazione comunale.

"E' stato un sopralluogo necessario - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Gerlando Principato - per individuare i siti in cui effettuare i sondaggi a terra e a mare. Al termine del sopralluogo ci si è trasferiti nella sala giunta al Comune di Agrigento per una riunione tecnica".

Il sindaco e l’assessore hanno illustrato ai progettisti le idee dell’amministrazione per il rilancio del porto turistico che sono state accolte favorevolmente dai progettisti ai quali spetta, adesso, redigere il progetto.