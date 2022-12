San Giovanni Gemini, riaprono le porte dello stadio "Nino Lo Bue"

Riaprono le porte dello stadio "Nino Lo Bue" di San Giovanni Gemini. Ultimati i lavori di messa in sicurezza degli spalti e delle tribune, da oggi, l'impianto sportivo - secondo quanto annunciato dal sindaco Carmelo Panepinto - sarà utilizzabile e il "Gemini" tornerà a "casa". Oggi, il derby con il Kamarat.

"Non poteva esserci inizio migliore, con l'augurio che il Gemini tragga la forza vincente dal proprio campo di calcio. Voglio ringraziare tutti coloro che stanno partecipando alla realizzazione di un sogno, vorrei farlo per tutti singolarmente, ma considerato che sono in tanti e per non dimenticare nessuno, ringrazio: la Usd Gemini Calcio, il comando vigili del fuoco, la maestranze che hanno eseguito i lavori di messa in sicurezza in tutti gli spazi, l'ufficio tecnico e i tecnici esterni per la professionalità dimostrata nella progettazione - ha scritto il sindaco Panepinto - . Ringrazio il comando vigili urbani che ha seguito costantemente le fasi organizzative, i genitori dei giocatori per la collaborazione, i giocatori e il mister per il lavoro di tessitura messo in atto durante la preparazione e i risultati raggiunti finora e, infine, i colleghi amministratori per la chiara volontà di destinare le somme necessarie alla esecuzione dei lavori".