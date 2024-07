"San Calogero abbraccia la Valle": I tammura di Girgenti hanno raccolto 2.311 per i buoni spesa

“I Tammura di Girgenti” dopo l’VIII edizione dell’evento “San Calogero abbraccia la Valle” donano in buoni spesa 2.311 euro alle famiglie meno abbienti di Agrigento.

L’evento organizzato dall’associazione “I Tammura di Girgenti” e patrocinato dal Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi, ha raggiunto il suo obiettivo benefico. Sul palco ieri sera per i saluti iniziali il direttore artistico e presidente dell’associazione organizzativa, Biagio Licata; l’assessore Gioacchino Alfano; don Giuseppe Matraxia; il dirigente del Parco archeologico Rosario Maniscalco; l’assistente di direzione del centro commerciale Città dei Templi Alessia Naccari. "San Calogero abbraccia la Valle" è stata una serata ricca di momenti culturali e di grande livello artistico, che ha visto sul palco la presenza di importanti artisti: Le Bluessister di Sicilia Cabaret, l’orchestrina siciliana I Fiori del Mandorlo, il duetto Federico Mungiovì e Elisea Sciacca, la scuola di danza Accademy, la band Briscia. A presentare l’evento, il giornalista Davide Sardo.



“Mi ritengo estremamente soddisfatto per la cifra raccolta. Sono piccoli gesti che di certo porteranno un sorriso in più a tante famiglie - ha detto Biagio Licata - . Ringrazio di vero cuore il direttore del Parco archeologico Roberto Sciarratta, gli artisti tutti, gli sponsor Città dei Templi (centro commerciale) e supermercato Conad”.

Questa sera, a partire dalle 20:30, altro importante appuntamento organizzato dall’associazione I Tammura di Girgenti e patrocinato dal Comune di Agrigento: “A Ntinna di San Calò” che si terrà presso il piazzale Giglia nella località di San Leone.

Ad allietare la serata, durante e successivamente il tradizionale gioco, sarà il comico Sasà Selvaggio. Presente l’evento il giornalista Domenico Vecchio. "La valorizzazione delle antiche tradizioni popolari e la promozione del territorio è lo scopo principale dell’associazione I Tammura di Girgenti, che anche in questa occasione vuole esprimere al meglio tutto il suo interesse - ha aggiunto Biagio Licata, presidente dell'associazione 'I tammura di Girgenti' - . Ringrazio vivamente il Comune di Agrigento nella figura del sindaco Francesco Miccichè e dell’assessore alla Cultura Costantino Ciulla. Inoltre ringrazio la Regione Siciliana con l'assessore agli Enti Locali Andrea Messina e gli sponsor tutti per la preziosa collaborazione".