Festa degli Archi di Pasqua, la tradizione resta viva ... ma solo due le opere collocate

Sono soltanto due gli Archi di Pasqua allestiti e posizionati a San Biagio Platani. Quest'anno, a causa delle difficoltà determinate da molti casi di positività al Covid che ha tolto forza lavoro per l'edizione 2022, non c'è il viale di Archi. A darne comunicazione è lo staff organizzativo della festa degli Archi di Pasqua. "I due archi centrali, senza il viale, sono stati realizzati - spiegano - per mantenere viva la nostra tradizione". E' stato stilato un programma di intrattenimento fino al 30 aprile però.

"La gente non sa che oltre ai due Archi principali, non c'è altro da vedere. Oltre al piccolo museo" - aggiuntono dallo staff organizzativo - . Di fatto, informando su quello che effettivamente è stato realizzato e collocato, si vuole evitare lunghi ed insidiosi viaggi da parte dei visitatori.