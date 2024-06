Festa del tartufo e community di acquirenti di case ad 1 euro: visita ufficiale del prefetto a Sambuca di Sicilia

Visita ufficiale, da parte del prefetto di Agrigento Filippo Romano, a Sambuca di Sicilia dove è in corso la festa del tartufo, o "scorzone": ossia "l'oro nero" diffuso sulle belle e boscose pendici dei monti Sicani. Ad accogliere l'autorità governativa è stato il sindaco Giuseppe Cacioppo.

"È un paese bellissimo dove vale la pena di tornare in veste non ufficiale per un po' di turismo - ha commentato, affascinato, il prefetto Romano - . Boschi, vigneti, natura, arte e cultura. Un centro storico antico (una vera Casba araba e un corso rinascimentale elegante) ben conservati e una storia molto curiosa: nel 1865 cambia nome in Sambuca-Zabut per fare dispetto alla Chiesa, poi grande successo dei fasci siciliani e del socialismo, infine 80% dei voti alla Repubblica nel 1946 in una Sicilia che diede il 74% alla monarchia".

Sambuca di Sicilia è famosa nel mondo per la community di stranieri attratti dalle case a un euro. Ormai centinaia. Romano, per conoscere anche questo aspetto di Sambuca, ha fatto visita ad un cuoiaio di Bergamo che da anno vive e lavora in paese, inviando selle per cavallo e per moto ovunque nel mondo.