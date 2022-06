Per un anno vivranno gratis a Sambuca di Sicilia: in arrivo famiglia francese

Tra meno di una settimana, il comune di Sambuca di Sicilia avrà cinque nuovi cittadini: Eva, Mathieu, Iban, Jeanne e Pierre. Si tratta di una famiglia francese originaria della provincia di Bordeaux selezionata tra le quasi 100mila candidature che Airbnb ha raccolto per il progetto "Case ad un euro" che è stato lanciato a gennaio.

A realizzarlo, oltre il colosso degli affitti turistici, anche il Comune e lo studio di architettura palermitano Studio Didea.

La nuova famiglia sambucese ospiterà in una stanza della loro nuova casa anche ospiti esterni.

“Per noi è davvero un sogno diventato realtà - spiegano - e non potevamo crederci quando abbiamo saputo di essere stati selezionati. In questi mesi ci siamo preparati e siamo ora pronti ad iniziare questa nuova avventura. Non vediamo l’ora di conoscere meglio la comunità locale, di stabilirci nella nostra nuova casa e di accogliere i primi ospiti: abbiamo già ricevuto la nostra prima prenotazione per il 1° di agosto".