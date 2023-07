Da Catania a Palermo: nuovi ciak per Giusy Buscemi vice questore di "Sabbia Nera"

Nuovi ciak, questa volta a Palermo, per Giusy Buscemi già dallo scorso maggio è impegnata nelle riprese di "Sabbia nera": una nuova fiction prevista per la prossima stagione televisiva di Canale 5. Le riprese hanno preso il via a Catania, poi Acireale e adesso sono in corso da Mondello al centro di Palermo. La regia è di Davide Marengo e la sceneggiatura è di Leonardo Marini.

Nel cast ci sono anche Orlando Cinque, Paola Giannini, Claudio Castrogiovanni, Corrado Fortuna, Giulio Della Monica, Dajana Roncione, Danilo Arena e Alessandro Lui.