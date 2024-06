Solidarietà, il Rotary dona prodotti per l'igiene e l'infanzia per le famiglie in difficoltà

Decine di pacchi contenenti prodotti per l’igiene intima, detersivi, omogeneizzati e altro sono stati donati dal Rotary Club di Agrigento, presieduto da Giuseppe La Mendola, ai Volontari di Strada, l'associazione che da tempo si occupa dei più bisognosi in città.

La consegna della fornitura è avvenuta stamani nella sede di viale della Vittoria alla presenza del presidente del Rotaract, Angelo Vitello, accompagnato dal socio Giorgio Marchica. A ricevere la delegazione rotariana sono stati il presidente dei Volontari di Strada, Anna Marino e diversi operatori.

Marino “ha ringraziato il Rotary per il bellissimo gesto di beneficenza e per avere indirizzato la scelta su prodotti di largo utilizzo e consumo, quali shampoo, bagnoschiuma, pannolini, omogenizzati ed altro, per l’acquisto dei quali le famiglie che assistiamo hanno, il più delle volte, difficoltà di accesso. Per questo riteniamo il gesto rotariano particolarmente felice e di grande spessore".