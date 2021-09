"A scuola di salute", si presenta il nuovo progetto del Rotary in collaborazione con l'Asp

Si parlerà di corretta prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, ma anche di corretta alimentazione, attività fisica e di educazione ambientale

/ Via Panoramica Valle dei Templi

La corretta prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili: è questo il tema principale che sarà affrontato venerdi? 10 settembre, alle 11 a Casa Sanfilippo in via Panoramica dei Templi (sede del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi).

Sarà infatti presentato il progetto “A Scuola di Salute” del Rotary Club Agrigento in collaborazione con l'Asp.

Si tratta di un'iniziativa che affronterà anche i temi dell'educazione ad una corretta alimentazione, dell'attivita? fisica, dell'educazione ambientale, ma anche di prevenzione degli incidenti domestici e stradali, di prevenzione delle dipendenze e di salute orale.